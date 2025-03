Leggi su Open.online

Una recentedelladei diritti dell’uomo (CEDU) viene utilizzata per sostenere che ladisia stata interamente opera degli attivisti pro-Maidan, descritti dalla propaganda russa come. La decisione dellaè stata presentata come una vittoria della fazione filorussa contro l’Ucraina, rafforzando di fatto la propaganda del Cremlino. In realtà, latutt’altro.Per chi ha frettaLa CEDU ha riconosciuto le colpe delle autorità ucraine nel non essere intervenute per fermare le violenze e per non aver garantito un soccorso tempestivo. Inoltre,le autorità di non aver condotto un’indagine efficace sugli eventi.La Polizia ucraina vieneta non solo di inadeguatezza, ma di essersi prestata alle violenze in quanto alcuni agenti e ufficiali indossavano lo stesso nastro adesivo rosso usato dai manifestanti anti-Maidan (filorussi) come segno di riconoscimento.