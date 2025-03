It.insideover.com - Strage a Gaza, Israele attacca e seppellisce la tregua: 230 morti nei raid

Collassa violentemente lanella Striscia didue mesi dopo la firma dell’accordo sulla fine temporanea dei combattimenti trae Hamas. Nella notte l’Israel Defense Force (Idf) ha compiuto violenti bombardamenti suuccidendo, secondo i dati disponibili alle 6 ora italiana, oltre 230 persone in un computo destinato presumibilmente a salire. In particolare, oltre cento persone sarebbero state uccise negli attacchi nel Sud della Striscia, orientati a colpire Mahmoud Abu Watfa, viceministro dell’Interno die alto ufficiale di Hamas, in cui però decine di civili sono rimasti uccisi. A ordinare l’attacco il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz, che ha sottolineato in un comunicato che “le porte dell’inferno si apriranno a” se Hamas non rilascerà, senza condizioni, i 59 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia.