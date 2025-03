Davidemaggio.it - Storia della mia Famiglia avrà una seconda stagione

E’ ufficiale: Netflix ha annunciato il rinnovoserie Palomarmia, chedunque unae tornerà a raccontare la morte di Fausto (Eduardo Scarpetta) e la vita dei suoi cari prima e dopo il tragico evento.Che unapotesse essere nei piani si poteva intuire dal finale lasciato aperto e dalle tante domande rimaste senza risposta, che ci avevano lasciati con l’amaro in bocca e con la sensazione che alcuni passaggi fondamentali non fossero stati affrontati a dovere.La speranza è che gli autori risolvano i nodi e riescano a scavare più a fondo in questa nuovaallargata, formata dal ricordo di Fausto, dalla madre Lucia (Vanessa Scalera), dal fratello Valerio (Massimiliano Caiazzo), dai suoi due bambini Libero (Jua Leo Migliore) ed Ercole (Tommaso Guidi) e dagli amici di sempre Maria (Cristiana Dell’Anna) e Demetrio (Antonio Gargiulo).