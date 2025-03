Zon.it - Stop ai lavori alle Fornelle: interdittiva antimafia blocca l’appalto

Leggi su Zon.it

Si fermano inel quartiere delle, nel cuore del centro storico di Salerno. Un altro appalto finisce sotto il blocco dell’.Come riportato in prima pagina dal quotidiano La Città, la Prefettura di Napoli ha emesso il provvedimento dinei confronti della società incaricata dell’intervento di riqualificazione energetica, sismica e ambientale delle palazzine di edilizia popolare nel micro-quartiere. L’azienda, attiva nel settore edilizio e con sede a San Giorgio a Cremano, è stata ritenuta non idonea a proseguire i.A seguito della misura, il Comune di Salerno ha dovuto rescindere il contratto e ora si attende la decisione del Tar prima di procedere con una nuova assegnazione. Nel frattempo, i tempi del cantiere si allungano, lasciando il quartiere in una situazione di stallo.