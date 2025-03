Ultimouomo.com - Stiamo sottovalutando Orsolini?

Dopo il gol Riccardosi è avvicinato alla telecamera, l’ha guardata e ha bussato sul vetro, ha salutato con la mano, poi si è indicato. Il messaggio è sembrato essere: “Ti sei dimenticato di me?”. Ha segnato con un cucchiaio morbido a scavalcare Provedel in uscita, il gol del 2-0 nel trionfo del Bologna sulla Lazio, e poco prima aveva sfiorato uno dei suoi gol: partendo da destra era corso verso il centro caricando il tiro come uno schermidore che cerca il momento buono per l’assalto. Provedel aveva fatto una parata difficile con la mano aperta. È sempre la stessa azione, ma in pochi riescono a eseguirla con la stessa efficacia di.Molti hanno interpretato il saluto alla telecamera come un messaggio a Luciano Spalletti, che lo ha lasciato fuori dalle ultime convocazioni.