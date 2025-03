Movieplayer.it - Steve Buscemi conduttore di Big Time, un podcast true crime in arrivo su Apple TV+

TV+ ha annunciato l'delintitolato Big, condotto da, che debutterà a marzo.TV+ ha annunciato con il trailer l'in streaming di Big, un nuovoOriginal che debutterà il 24 marzo e sarà condotto dall'attore e regista("Boardwalk Empire - L'impero del crimine", "Miracle Workers"). La serie in 14 episodi esplora crimini audaci - finti rapimenti, rapine elaborate, persino squali rubati - che la star introduce ogni settimana seguendo una nuova storia vera su una truffa o un piano straordinario che ha quasi funzionato. I dettagli delBigè prodotto da Piece of Work Entertainment e Campside Media di Lee Eisenberg, in associazione con .