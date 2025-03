Juventusnews24.com - Stefano Lo Russo (sindaco Torino): «Credo che un ciclo così negativo non si vedeva da tempo. C’è una cosa che colpisce». Poi su Thiago Motta: «Credo che questa partita sia decisiva per lui»

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo BarileLodi, ha parlato della situazione attuale della Juve: ecco le sue paroleIntervistato da To Radio, ildiLoha parlato della situazione della Juve, recentemente sconfitta dalla Fiorentina. Ecco le sue parole. PAROLE – «Lo spettacolo direi che non è particolarmente brillante. Sicuramente,che unnon sida. Più che altro quello che èè l’assenza di reazione in campo. Vedremo insomma.capiremosuccederà nelle prossime settimane. Adesso ci sono quindici giorni di pausa e poi c’è il Genoa.che il Genoa sarà una, anche per capire le sorti dell’allenatore».Leggi su Juventusnews24.com