Stefano ed Emma complicità a cena | solo amici o c’è di più?

L’ex coppia beccata a Napoli tra pizze, risate e canzoni. Che si tratti di nostalgia o nuovi inizi, latra i due non è passata inosservata Dopo aver registrato la puntata di Stasera Tutto è Possibile all’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli,De Martino eMarrone si ritrovano ainsieme. Sì, avete capito bene: i due ex, un tavolo condiviso e una serata a dir poco spensierata. A far loro compagnia, tra una pizza e l’altra, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, il cantante Settembre e Adelaide, la sorella di. La location? Concettina ai Tre Santi, ristorante che il conduttore conosce molto bene.L’atmosfera è di quelle leggere e scanzonate: si canta, si scherza, si improvvisano pizze e, soprattutto, si immortala tutto sui social.