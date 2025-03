Ilfattoquotidiano.it - “Stava vomitando sul pavimento del campo, poi ha iniziato a sanguinare”: paura e terrore per le condizioni di salute del comico Tracy Morgan

è stato colto da un malore durante la partita dei New York Knicks contro i Miami Heat al Madison Square Garden, scatenandotra i presenti. L’attore è stato visto vomitare edal naso a bordo, prima di essere trasportato via su una sedia a rotelle. L’incontro è stato interrotto per 10 minuti per permettere l’intervento medico d’urgenza.Non sono ancora chiare le cause del malore, ma ciò non è sorprendente dato il passato medico di. Il, infatti, è diabetico e nel 2010 ha subito un trapianto di rene salvavita. Nel 2014, è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale che lo ha lasciato in coma per due settimane e ha richiesto un lungo percorso di riabilitazione. 3 anni dopo, in uno speciale su “Netflix”, ha ripercorso le sue difficoltà, mostrando come sia riuscito a tradurre il dolore in comicità.