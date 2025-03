Ecodibergamo.it - Stati Uniti, mancano uova. Le richieste arrivano pure in Bergamasca

LA CRISI. Epidemia aviaria, mercato americano in affanno, con richiesta di rifornimenti anche in Europa e in Italia. Gruppo Moretti: «Noi contattati, ma al limite produttivo».