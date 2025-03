Robadadonne.it - Stati Uniti e diritti transgender: le nuove leggi anti-trans nell’era Trump

Leggi su Robadadonne.it

La nuova erasta mettendo seriamente a rischio i, la vita e le conquiste sociali delle persone. Il da poco rieletto presidente degli, infatti, sta inasprendo leemanate in USA già nel corso del suo primo mandato, peggiorando in maniera notevole la situazione gravemente compromessa in cui versano gli individuinella terra del tycoon.Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio. Vi raccomandiamo.gaslighting: quella violenza manipolatoria ai danni delle persone* Le persone* spesso subiscono un tipo di violenza manipolatoria volta a minarne l'autostima e la fiducia in se stesse.