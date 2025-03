Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 marzo

Leggi su Superguidatv.it

Torna ““, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Ecco tutti glie lesecondadi, martedì 1818, martedì 18, dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi “”, il comedy show condotto da Stefano De Martino trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli su Rai 2. Il programma si conferma tra i più seguiti del piccolo schermo al punto da battere anche le prime reti in termini di ascolti. Ma passiamo aglidi martedì 18a tema “La prima volta”: Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto, Maria Sole Pollio.La regola, per tutti, è come sempre quella di divertirsi e mettersi alla prova nei vari giochi che saranno proposti durante ladiventanti oramai il cuore pulsante del game show! Inoltre da segnalare la presenza di un cast fisso del programma pronto a far divertire e divertirsi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.