Startlist Milano-Sanremo 2025 | tutti i partecipanti alla Classicissima di Primavera

Laandrà in scena sabato 22 marzo: si preannuncia grande spettacolo con la prima Classica Monumento della stagione, che scatterà da Pavia e poi proporrà il tradizionale percorso con i tre Capi, la Cipressa e il Poggio prima dell’arrivo in via Roma. Lo sloveno Tadej Pogacar sarà indubbiamente l’uomo più atteso e andrà a caccia del primo successo nelladi(unica Monumento che manca al suo palmares insiemeParigi-Roubaix). Tra i rivali del balcanico, fresco vincitore alle Strade Bianche, spiccano l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Jasper Philipsen, vincitori rispettivamente nel 2023 e nel 2024.L’Italia si affiderà soprattutto a Jonathan Milan e Filippo Ganna: il friulano ha vinto due tappe in volataTirreno-Adriatico, dove il piemontese ha chiuso al secondo posto in classifica generale dimostrando un buona forma in salita e imponendosi nella cronometro.