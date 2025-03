Napolipiu.com - Stanislav Lobotka eletto miglior calciatore slovacco del 2024: “Non me l’aspettavo, Hancko merita grande rispetto”

del: “Non me”">, centrocampista del Napoli, è stato premiato comedell’anno. Durante la cerimonia di premiazione, il regista azzurro ha espresso la sua gratitudine a chi lo ha votato e ha dedicato il riconoscimento alla sua famiglia:“Ringrazio davvero tutti coloro che mi hanno votato. Questo è un premio molto prestigioso, condivido questa gioia con la mia famiglia, mia figlia e la mia compagna che mi danno sempre unsostegno.”ha poi parlato del suo rivale per il titolo, David, elogiandolo per lastagione disputata con il Feyenoord e con la nazionale slovacca:“Sinceramente non mi aspettavo di vincere perchésta facendo un’annata straordinaria sia con il club che con la Slovacchia.