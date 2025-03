Calciomercato.it - Stangata dopo Fiorentina-Juventus, la decisione UFFICIALE

Il giudice sportivo ha sanzionato i clubla 29esima giornata di Serie A: la sentenza sulla sfida del Franchipesante per lala sfida contro la. La scritta esposta in Curva Ferrovia (“Juve m***a”) ha sollevato grandi polemiche ed ora è arrivata ladel giudice sportivo., la(LaPresse) – Calciomercato.itCinquantamila euro di ammenda con diffida per la. Questa la motivazione contenuta nel comunicato diramato dalla Lega Serie A sulle gare della 29esima giornata di campionato: “Per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.