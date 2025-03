Internews24.com - Squalifica Bastoni, si complica la situazione per il difensore nerazzurro. Ecco cosa rischia

di Redazione, si fa sempre piùta laper ilpotrebbe andare incontroLa gioia per la vittoria in occasione di Atalanta–Inter per i nerazzurri porta con sé tinte opache, infatti proprio nella sfida scudetto del Gewiss Stadium Alessandroha rimediato un’espulsione. Il provvedimento disciplinare operato da Massa avrà delle ripercussioni per il club. Certa infatti la sua assenza nel prossimo impegno di campionato contro l’Udinese, match che riapre la Serie A dopo la pausa Nazionali.La vicenda non termina qui infatti al ritorno in campo la situazioni non sarà del tutto appianata, sugraverà ancora la diffida che potrebbe trasformarsi in una nuovaqualora ildovesse essere nuovamente ammonito.