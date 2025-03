Sportello Impresa Coronas | Un’assistenza professionale a sostegno dell’economia locale

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 marzo 2025 – “Un’importante opportunità per le imprese del territorio di Fiumicino: la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio “” (leggi qui) che si terrà domani 19 marzo 2025, segna un passo significativo nell’impegno dell’Amministrazione comunale per supportare lo sviluppo economico”. Lo dichiara in una nota stampa, il capogruppo di Forza Italia Alessio.“La nascita dellosottolinea l’intenzione di forniree qualificata alle imprese, grazie alla competenza degli avvocati – prosegue-. L’Amministrazione dimostra un forteper le attività produttive e la presentazione dei dettagli del progetto offrirà ai presenti una visione chiara delle modalità di accesso e dei benefici attesi.