Oasport.it - Sport rotellistici: annunciata la sede dei World Skate Games 2026

Leggi su Oasport.it

Adesso è arrivata l’ufficialità. La prossima edizione dei, pianificata nel, si svolgerà in Paraguay, precisamente nella città di Asunciòn. L’annuncio, nell’aria da ormai diversi giorni, è arrivato dopo la firma del contratto siglato tra la Federazione internazionale e le autorità paraguaiane alla presenza del Presidente della Repubblica Santiago Pena e del Presidente diSabatino Aracu. L’evento multi, che si basa sull’organizzazione in simultanea in un unico luogo di tutti Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla, torna per la seconda volta in Sud America dopo la fortunatissima edizione del 2022, andata in scena a Buenos Aires. Una competizione che rimarrà per sempre impressa nella storia, considerata la massiccia presenza di un pubblico entusiasta ed appassionato.