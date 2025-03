Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 18 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

18, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui Mondiali di curling femminile con l’Italia impegnata nelle primissime ore del mattino nostrano contro la Cina e poi nella prosecuzione della stesso contro la Svizzera. Nel pomeriggio spazio alle qualificazioni per i Mondiali di calcio a 5 femminile e Nazionale italiana opposta all’Ungheria.Sempre nel pomeriggio prenderà il via il WTA1000 di Miami con tre azzurre in campo: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. In serata, l’Olimpia Milano andrà a Parigi per affrontare il Paris e incamerare punti importanti in chiave playoff in Eurolega.