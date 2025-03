Sport in tv martedì 18 marzo | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,182025. Dopo lo spettacolo degli Indian Wells, prende il via il secondo “1000” consecutivo, quello di Miami. Spazio, poi, al basket, e in particolare all’Eurolega: l’Olimpia Milano, infatti, gioca l’anticipo della 30esima giornata in casa del Paris. Poi, ecco la Champions League con Reggio Emilia impegnata sul campo del Manresa. Per quanto riguarda il calcio, considerando che i maggiori campionati sono fermi per la sosta per le Nazionali, spazio al calcio femminile con la Champions che vede in programma Real Madrid-Arsenal e Bayern Monaco-Lione.in tv18digliFACE.IT.