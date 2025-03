It.insideover.com - Spinto dalle tensioni globali l’oro batte ogni record: prima volta oltre i 3 mila dollari all’oncia

vale 3, una soglia storica superata per lanella giornata di venerdì 14 marzo e che è stata raggiunta a causa della sempre più elevata volatilità dei listini finanziari, del clima di guerra commerciale in atto tra i Paesi principali del pianeta e della corsa di molti attori, a partire dai Brics, ad acquistare e incamerare lingotti per diversificare le loro riserve rispetto al dollaro statunitense. Una corsa senza fineDiciassette anni dopo aver sfondato la quota dei millenel pieno della Grande Recessione e cinque dopo che durante il Covid-19 fu sorpassata la soglia dei due, un nuovo traguardo portaa decuplicare di fatto il suo valore da inizio millennio, in un quarto di secolo in cui, rivalità e cambi di paradigma non hanno fatto calare la popolarità del nobile metallo.