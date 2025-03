Nerdpool.it - Spider-Man Noir – New entry dal cast di Yellowstone come “personaggio segreto”.

Leggi su Nerdpool.it

L’imminente serieha appena scritturato la star diKaier in un nuovo misterioso ruolo. Lunedì, Deadline ha dato la notizia cheer apparirà nella serie Prime Original Marvel spinoff, ma i dettagli sul suosono stranamente segreti.è uno spinoff live-action del film d’animazione-Man: Into the-Verse, con Nicolas Cage che riprende il suo ruolo di-Man. Il progetto ha da poco terminato le riprese dopo le interruzioni causate dagli incendi di Los Angeles e non ha ancora una data di uscita. Verrà trasmesso in anteprima sul servizio di streaming MGM+, di proprietà di Amazon, e originariamente era destinato a dare il via a ulteriori serie televisive per il Sony-Man Universe (SSU), ma con il franchise in sospeso, non è chiaro dove andrà a parare.