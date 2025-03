Napolitoday.it - Spiagge a numero chiuso addio: il Tar dà torto al Comune di Napoli

Leggi su Napolitoday.it

Il Tar della Regione Campania ha dichiarato illegittimi ile l'obbligo di prenotazione per leDonn'Anna e delle Monache, condannando ildie l'Autorità Portuale al pagamento delle spese processuali in favore dei "Comitati per il Mare Libero, Gratuito e Pulito".