Spettacolo teatrale sul Covid CineFilosofia e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo“Giorni muti notti bianche” all’Auditorium Lucio Parenzan della Asst Papa Giovanni XXIII, “” al Conca Verde seguito da un incontro con la filosofa Florinda Cambria, il gruppo di lettura e Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 18 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20 all’Auditorium del liceo Mascheroni, a, si terrà un incontro dal titolo “È già accaduto che qualcuno abbia ucciso chi gli era legato per non averlo riconosciuto, per ignoranza o pregiudizio”.Interverrà la professoressa Anna Beltrametti.L’iniziativa rientra nel programma del corso di Noesis.alle 20.30 all’Auditorium Lucio Parenzan della Asst Papa Giovanni XXIII andrà in scena lo“Giorni muti, notti bianche”, che consiste nella riproposizione in una nuova veste della piècescritta ed interpretata da medici ed infermieri del Pronto Soccorso della ASST Papa Giovanni XXIII e portata in scena per la prima volta nel marzo 2023 al Teatro Sociale di, nella cornice istituzionale die Brescia capitale italiana della cultura 2023.