Spalletti sceglie il blocco Napoli | ecco la formazione di Italia-Germania

Prove tecniche e tattiche per sfidare la, per l’andata dei quarti di finale di Nations League: l’scenderà in campo con ilIndicazioni precise a pochissimi giorni dal big match che può valere un Mondiale. E non stiamo esagerando. Il vincitore del turno di Nations League, sarà inserito nel girone di qualificazione del Gruppo A, che vedrà battersi con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Il perdente, invece, sfiderà la Norvegia di Haaland, Israele, Moldavia ed Estonia inserite nel gruppo I.Oltretutto, la Nazionalena ha ancora l’opportunità di vincere un trofeo e misternon vuole farsi sfuggire quest’occasione. Per la prima delle due gare contro la, sembra avere le idee piuttosto chiare e ilpotrebbe aiutarlo. Infatti, nelle prove all’antivigilia, come conferma Sportmediaset, il ct ha provato ben 4 giocatori delnellache sembrerebbe quella dei titolari.