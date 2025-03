Ilgiorno.it - Spaccia droga tra le tombe, arrestato custode del cimitero di Desenzano del Garda

Brescia, 18 marzo 2025 – Era ildele allo stesso tempo unotore che teneva lanascosta anche tra le. È quanto emerso da un'indagine dagli agenti del commissariato didel, in provincia di Brescia, che hannol'uomo, di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato della cittadina gardesana lo tenevano sotto controllo da tempo. Nei giorni scorsi, il 30enne è stato colto in flagrante mentre cedeva alcune dosi di cocaina tra i loculi dela clienti che si erano mescolati ai parenti in visita ai propri cari defunti. Alla vista della polizia, ilha gettato a terra un guanto monouso in lattice, un gesto che ha insospettito i poliziotti. All'interno sono state trovate diverse dosi di cocaina già confezionate.