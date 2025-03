Lanazione.it - Spaccata alla ditta orafa. Il furto in due tempi: ladri in fuga con chili d’oro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 – ColpoSilveoro, professionisti in azione nel distretto orafo. Il primo colpo riuscito dell’anno è avvenuto in via Molinara, nellache si occupa di lavorazione conto terzi. I malviventi, probabilmente professionisti del settore, sono riusciti a portare via circa tredi preziosi, fra oro e argento. Il piano deisi sviluppa in due fasi: un’azione preparatoria e un’ulteriore incursione che li porta a compiere ilcon successo. Ma andiamo con ordine. La serata di domenica, precisamente alle 22.30, segna l’inizio dell’incursione. I malviventi, probabilmente due, si avvicinanocon una strategia ben precisa: chiudere la strada d’accesso all’azienda per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Un’operazione già vista in altri colpi, che fa pensare a una certa esperienza nell’ambito della criminalità.