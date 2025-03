Iltempo.it - Sottocorona: "Molto sole" ma occhio alle temperature che vanno giù

Leggi su Iltempo.it

L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia nel weekend sembra già in fase di arresto. "Sempre meno nuvole" affollano il cielo sulla Penisola e "continua il miglioramento". Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Cambio di passo, quello anticipato dall'esperto, che sarà però accompagnato da "un sensibile abbassamento delle, sia minime che massime". Per quanto riguarda la giornata di oggi, è attesa "qualche precipitazione, anche moderata, soltanto sulla parte dell'estremo nord-ovest e fra Sicilia e Calabria". Le zone di sereno, visibili sulla carta mostrata, domani si allargheranno ulteriormente. "Segni di precipitazioni degne di questo nome, significative, non ce ne sono, prevale il cielo sereno o poco nuvoloso", ha spiegato