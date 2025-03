Ilfattoquotidiano.it - “Sono morto artisticamente, mi ritiro sul serio. Dischi celebrativi e reunion? Schifoso, è una me**a. Amo gli Oasis, ma il tour è inconcepibile”: Bugo si sfoga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Detto, fatto.aveva annunciato che il primo aprile avrebbe salutato per sempre i suoi fan con un concerto all’Alcatraz di Milano. Ma non è un pesce d’aprile, poteva essere una splendida operazione di marketing e, invece, pare tutto vero. Parola diin una intervista a Rockit: “Non c’è nessuna porta aperta. La decisione è definitiva: ultimo concerto, ultimo disco, scomparirò anche dei social. È come se fossi. Voglio che sia un gesto radicale, definitivo e l’ho voluto fare con un concerto”.“I ricordi che ho avutobellissimi, tutti gli amici, tutti i musicisti con cui ho suonato, i produttori, – ha spiegato – i discografici. L’Italia mi ha accolto, io lo dico sempre quando sento parlare male dell’Italia. Non mi mancherà niente, quello che ho avuto l’ho cercato, l’ho voluto.