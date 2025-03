Iodonna.it - Sono circa 3.000 le persone in Italia prive di qualsiasi cittadinanza. Tra loro c'era anche Karen, nata trent'anni fa a Messina da genitori filippini: solo oggi è italiana

Leggi su Iodonna.it

Le comunità Rom originarie della ex Jugoslaviail gruppo più numeroso. Poi ciledi origine palestinese e quelle provenienti da Stati dell’ex Unione Sovietica, Cuba e Cina (Tibet). In tutto3.000 leapolidi che vivono in: uomini e donne privi di, oche larischiano di perderla. È quanto emerge dalla Mappatura dell’Apolidia in, realizzata dall‘Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Giorgia e Brunori Sas cantano per ladei nuovini a Sanremo X Leggie nuovini: tra ius soli e ius scholae, quale strada è giusta per l’? Leggi› Ragazzi e lavoro: che cosa sognano glini di seconda generazionesenza alcuna: la Mappatura dell’Apolidia indell’UNHCRIl rapporto mette in luce le problematiche di protezione e le priorità in termini di riforme nei quadri giuridici e proceduralini nonché le sfide affrontate dalleapolidi e da cochea rischio di apolidia in