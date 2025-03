Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio sui giovani Ue: oltre il 60% a favore dell’Unione, ma il 33 la vorrebbe diversa

Il nuovo Eurobarometro, lo studio periodico che analizza l’opinione dei cittadini europei, fotografa aspettative, priorità e preoccupazioni deiitaliani nei confrontieuropea. Secondo i dati raccolti, l’aumento del costo della vita e la crisi climatica emergono come i temi centrali per il futuro dell’Ue. Il, condotto tra il 25 settembre e il 3 ottobre 2024 su un campione di 25.863 cittadini dell’Ue tra i 16 e i 30 anni, evidenzia come il 46% degli intervistati italiani consideri l’ambiente una questione chiave, un dato superiore alla media europea del 33%. Il 38% indica la situazione economica e l’occupazione come fattori cruciali, mentre il 34% sottolinea l’importanza della tutela sociale e dell’accesso alla sanità, dato leggermente superiore con il 29% della media UE.