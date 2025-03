Thesocialpost.it - Sondaggio Demos sul campo largo a sinistra: gli elettori bocciano tutte le possibili alleanze del Pd

Una doccia fredda per Elly Schlein e il Partito Democratico. Uncertifica l’imtà di dar vita a un, mostrando che nessuna delle opzioni di alleanza testate raggiunge la sufficienza.Leggi anche: Soldati in Ucraina, il: la maggioranza degli italiani è contrariaNessuna alleanza supera il 60% di consenso internoLa rilevazione, condotta per Repubblica da Ilvo Diamanti, ha chiesto aglidi esprimere un voto da 1 a 10 sullecoalizioni del Pd. Il risultato è netto: nessuna formula ottiene il sostegno necessario per essere considerata vincente.Alleanza Pd-M5S: giudizio favorevole del 58% tra glidem, 55% tra i pentastellati e 30% tra quelli di Azione, Italia Viva e +Europa.Alleanza Pd e centro (Azione, Italia Viva, +Europa): solo il 48% deglidem approva, mentre tra i sostenitori dei partiti centristi il consenso sale al 70%.