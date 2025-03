Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 17 marzo 2025: cresce solo il Pd, calano FdI, M5s e FI

Leggi su Lettera43.it

Tra i partiti maggiori, secondo ilo politico realizzato da Swg per Tg La7, soltanto il Pd è cresciuto nell’arco di sette giorni, dal 10 al 17. Le rilevazioni hanno mostrato come i dem di Elly Schlein abbiano guadagnato lo 0,3 per cento nelle intenzioni di voto degli italiani, portandosi al 22,7. Resta importante, però, la distanza da Fratelli d’Italia, nonostante il calo del partito di Giorgia Meloni, scivolato al 30 per cento (-0,2).Male M5s, Forza Italia e RenziA calare è stato anche il Movimento 5 stelle, passato dal 12,4 al 12,2 per cento (-0,2). Ha perso lo 0,1, invece, Forza Italia, ora al 9,1 e sempre davanti alla Lega, stabile all’8 per cento. Non si è mossa nemmeno Avs, ferma al 6,3. Tra i partiti minori, Azione è rimasto al 3,5 per cento mentre Italia Viva di Matteo Renzi è scivolato al 2,2 (-0,2).