Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, guadagna solo il Pd: nonostante le divisioni, i dem sono gli unici a crescere

le tensioni interne, anegli ultimiè solamente il Pd. Il partito di Elly Schlein, pur diviso sulla questione del riarmo europeo,consensi nell’ultima settimana, forse anche grazie alla manifestazione di Piazza del Popolo di sabato a favore dell’Europa, seppur non fosse un’iniziativa di partito. I demglire consensi tra i principali partiti e accorciano leggermente le distanze rispetto a Fratelli d’Italia.Il partito di Giorgia Meloni fa registrare un lieve calo, pur restando comunque al di sopra del 30%. In flessione anche il Movimento 5 Stelle, dopo settimane di risalita nelle rilevazioni. Scende leggermente Forza Italia, mentre restano stabili Lega e Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo cosa dice l’ultimoo di Swg per il TgLa7.