Sondaggi battuta d’arresto per Meloni e Conte cresce solo Schlein

Il Partito Democratico è l’unico a guadagnare consensi nell’ultima rilevazione Swg per La7. Ilo registra un aumento dello 0,3% per i Dem, che si attestano al 22,7%. Ellyriesce così ad accorciare le distanze da Fratelli d’Italia, che pur perdendo lo 0,2% resta saldo al 30%.I numeri della settimanaLieve flessione anche per il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,2%, mentre Forza Italia perde lo 0,1% e si ferma al 9,1%. Nessuna variazione per la Lega, stabile all’8%, e per Verdi e Sinistra che resta fermo al 6,3%.Tra i partiti minori, Noi Moderatidello 0,1%, mentre Italia Viva (-0,2%) e +Europa (-0,1%) vedono un lieve calo. Invariati i dati di Azione (3,3%). Aumenta dello 0,1% la percentuale di chi non si esprime.Le tensioni nel Pd e la spaccatura sul riarmoLa crescita del Partito Democratico arriva in un momento delicato per la segretaria Elly, alle prese con le tensioni interne sul piano di riarmo europeo proposto da Ursula von der Leyen.