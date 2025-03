Ilgiorno.it - Somma Lombardo, crolla il balcone di un appartamento al primo piano alla frazione Maddalena

(Varese), 18 marzo 2025 – Per un caso fortunato non passava nessuno lungo la strada in quel momento, e non ci sono stati quindi feriti questa mattina a, quando intorno alle 10 undi un edificio collocato alto all’improvviso. Un cumulo di macerie in cemento, pari a un’estensione delin lunghezza di circa 5 metri, è precipitato sul marciapiede, l’area transennata e delimitata dai vigili del fuoco: l’intervento all’altezza del numero civico 4della cittadina. Le cause che hanno determinato il crollo dovranno essere appurate. Una prima ricognizione è stata compiuta del distaccamento dei vigili del fuoco varesini. Ancora da capire se l’a cui appartiene il balcon e sia disabitato o meno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.