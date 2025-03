Anteprima24.it - Soldi e benefit dal clan, anche un carabiniere tra i 4 arrestati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn cambio di mazzette e di altrivari era praticamente a completa disposizione del cosiddettodella 167 di Arzano (Napoli), il luogotenente dei carabinieri finito in carcere con altre tre persone ritenute legate alla camorra locale.Si tratta di persone, considerate dagli investigatori ai vertici del, che gli versavano un mensile e altre regalie affinché, tra l’altro, rivelasse segreti d’ufficio su indagini come, per esempio, l’imminenza delle notifiche delle misure cautelari e agevolare così la fuga degli indagati.Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Dda di Napoli al militare venivano versati un migliaio di euro al mese, periodicamente somme di denaro tra 2mila e 3mila euro, e favori come interventi di manutenzione e di carrozzeria per le sue auto e per quelle dei suoi familiari.