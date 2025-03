Lanazione.it - Sold out lo stage di Steve La Chance a La Maison della Danza

Arezzo, 18 marzo 2025 –out lodiLaa La. Arriva last minute una terza lezione per venire incontro alle tantissime richieste. Eclettico ed esplosivo. Mille impegni, tanti interessi e una sola grande passione: la. Un amore che lo ha portato a salire sui palchi più famosi del mondo come ballerino e coreografo. Una passione difficile da fermare, iniziata all’American Ballet Theatre di New York per poi continuare in Italia nel 1985 dove ha lavorato in trasmissioni come Fantastico, Sandra e Raimondo Show, Festivalbar, Telegatti accanto a Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Manuel Franjo e Sandra e Raimondo, Enrico Montesano, Pippo Baudo e Adriano Celentano. Un ballerino incredibile, un coreografo dalle mille risorse e un insegnante amatissimo da tutte le sue allieve.