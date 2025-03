Fanpage.it - Sofia Stefani, i legali di Gualandi citano un libro per difendersi: “Il contratto? Un gioco da ’50 sfumature’”

La difesa dell'ex comandante della polizia locale di Anzola sostiene che ildi sottomissione sessuale sottoscritto con l'ex vigilessa, uccisa con un colpo di arma da fuoco in pieno volto, fosse in realtà solo un "tratto da un". Giampiero, 63 anni, è accusato di omicidio volontario per la morte della 33enne con la quale aveva una relazione extraconiugale.