Unlimitednews.it - Snam vince premio IFR per leaderhsip nella finanza sostenibile

Leggi su Unlimitednews.it

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) –è stata riconosciuta “Sustainable Finance Issuer of the Year” durante la cerimonia di premiazione degli IFR Awards,dedicato alle eccellenze in campo finanziario da IFR – International Financial Review, una delle principali pubblicazioni internazionali specializzate nei mercati dei capitali.Il Gruppo ha ricevuto il riconoscimento per i traguardi raggiunti nel 2024, tra cui l’offerta di prestiti obbligazioni in formato Green e Sustainability-linked, legati ad ambiziosi target di sostenibilità, e la linea di credito Sustainability-linked da 4 miliardi, la più significativa nel settore utilities che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3, nonché in considerazione del percorso di diversificazione intrapreso rispetto a mercati e strumenti, tra cui la recente emissione in sterline.