Liberoquotidiano.it - "Sistema corrotto, illegale, abusivo". Clamoroso: Djokovic e Kyrgios dichiarano guerra al tennis (e a Sinner)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una ventina di giocatori, supportati dal sindacato professionistico fondato dall'ex numero 1 al mondo Novake dal canadese Vasek Pospisil - la ProfessionalPlayers Association (Ptpa) -, hanno intentato cause legali contro diversi organi di governo del, tra cui l'Atp e la Wta, accusandoli di promuovere un "". Azioni legali "sono state avviate negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Unione Europea contro gli organi di governo dello sport", ha annunciato il sindacato in un comunicato stampa. Atp e Wta, che gestiscono rispettivamente i tour delmaschile e femminile, così come la Federinternazionale (Itf) e l'Internationalintegrity agency (Itia) sono gli obiettivi. Per il direttore esecutivo della PTPA Ahmad Nassar, "ilè rotto.