Sisma 4 2 a Potenza chiuse scuole

11.40 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto ae a Matera poco fa. La scossa è stata avvertita da molte persone che sono scese in strada. Secondo i dati dell'Ingv la scossa si è verificata a 6 chilometri dal comune di Vaglio a una profondità di 14,3 km. Ilsindaco Telesca ha sospeso le attività didattiche nelleed "è in continuo contatto con la Protezione civile". Per ora non sono segnalati danni a persone o cose.