Sinner sarà in campo ad Amburgo | calendario no stop dopo il rientro a Roma

il periodo di sospensione dovuto alla vicenda Clostebol e al successivo accordo con la Wada, Jannikha deciso il suoilagli Internazionali d’Italia. L’obiettivo è quello di giocare il più possibile sulla terra, in modo da arrivare preparato all’appuntamento con il secondo slam stagionale, il Roland Garros. Tra gli appuntamenti in programma,ha scelto di prendere parte all’Atp 500 di, che contrariamente alle passate stagioni quest’anno si svolgerà dal 17 al 24 maggio, e non più post Wimbledon. Il numero uno al mondo giocherà dunque sulla terra del Nord della Germania per la prima volta in carriera, nell’ultimo torneo prima dello slam parigino.“Sono entusiasta di fare il mio debutto all’Hamburg Open, un torneo con una grande tradizione nel nostro sport.