Sinner e il ritorno in campo | dopo gli Internazionali di Roma giocherà anche all’Open di Amburgo

Jannikha confermato la sua partecipazionedi, in programma dal 17 al 24 maggio, per preparare al meglio il Roland Garros. Il numero 1 del mondoal Rothenbaum per la prima volta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta per un gruppo di tennisti già di altissimo livello. Prima dell’altoatesino infatti avevano già confermato la loro partecipazioneStefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils e i tedeschi Jan-Lennard Struff e il duo di star Krawietz-Puetz.tornerà dalla sospensione per doping relativa al caso Clostebol, in seguito all’accordo stipulato tra lui e la Wada (Agenzia Mondiale Antidoping), il 5 maggio aglid’Italia, a, in programma fino al 18 maggio. Poi l’appuntamento in Germania per ultimare la preparazionedi Francia che scatterà il 25 maggio.