Lanazione.it - Sigarette elettroniche al nero. Sequestro della Finanza. Denunciato un quarantenne

Leggi su Lanazione.it

Sequestrati oltre 16 milioni di prodotti da fumo illegali. Gran parte rivenduti in tabaccherie di Viareggio e Torre del Lago ma anche in altri punti vendita di Toscana e Liguria. E’ così scattata la denuncia per unviareggino già individuato per lo stesso motivo nel settembre scorso e tenuto d’occhio dai militari che hanno accertato quanto quell’attività non legale continuasse ad essere esercitata. Una nuova frontiera di illegalità è stata così scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Lucca che, nel costante controllo del territorio, hanno individuato una lucrativa quanto pericolosa commercializzazione illecita di. Coordinati dalla Procura, i militari del Gruppo di Viareggio, a seguito di numerosi sopralluoghi e attività di osservazione e controllo, hanno sottoposto aoltre 16 milioni di prodotti da fumo, tra cui 20miladi noti brand alternativi al tabacco da combustione.