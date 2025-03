Sport.quotidiano.net - Siena, l’obiettivo è il secondo posto. Domenica trasferta contro il Foligno

Il campionato sta ormai volgendo al termine: mancano sette partite al gong della stagione regolare, sette partite a disposizione delper raggiungere il. Sfumata la vittoria con il Terranuova Traiana, che li avrebbe avvicinati al traguardo,i bianconeri hanno un’altra chance: sono infatti attesi dalla Fulgens, al momento seconda forza del girone, con 49 punti, 5 in più della squadra di Magrini. Un successo darebbe un bell’impulso alla corsa della Robur e infuocherebbe la lotta: racchiuse in otto lunghezze, cinque squadre giocano la stessa partita. Bianchi & C. devono quindi fare attenzione anche a chi insegue: il Grosseto è indietro di un punto, il Ghiviborgo, a oggi fuori dalla griglia play off, di tre punti. Per lain terra umbra mister Magrini potrà contare nuovamente su Di Paola, che sabatoil Terranuova Traiana ha scontato la squalifica: il terzino dovrebbe riprendersi ilsulla corsia mancina con il ritorno di Cavallari al centro della linea.