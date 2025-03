Si sentono male nel laboratorio di chimica paura durante un esperimento in una scuola a Merano | quattro studenti intossicati

Leggi su Open.online

Un gruppo diè stato colto da malori mentre si trovava neldidell’istituto tecnico per il turismo e la biotecnologia Marie Curie di, in provincia di Bolzano. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi hanno iniziato a sentirsimentre svolgevano unchimico alle 15 circa di oggi 18 marzo.sono rimasti, ma non in modo grave secondo Il Gazzettino. L’allarme aLaha allertato immediatamente il personale medico del 118 che ha trasportatoin pronto soccorso con codice verde. Mentre altri sette ragazzi sono stati visitati dai medici all’interno dell’istituto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno posizionato alcuni tendoni nel prato dellaper accogliere gli