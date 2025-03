Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro un palo: Marco Panigadi muore a 26 anni

Un tragico incidente, domenica mattina all’alba, in via del Sale a Cesena, è costato la vita di, 26. Il ragazzo era alla guida di una Toyota Corolla, diretto verso Cervia, quando all’improvviso è uscito di strada andando a sbattereundella segnaletica stradale. Avrebbe fatto tutto da solo e nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente un’ambulanza del 118: i sanitari hanno provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove purtroppo è deceduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cesena e della stazione di Macerone per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Potrebbe essersi trattato di un malore, un colpo di sonno o altro.