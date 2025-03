Dayitalianews.com - Si fingono prete e perpetua per entrare nelle case di anziani e rubare soldi e gioielli: arrestati

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri hanno arrestato un 37enne e una 44enne – entrambi provenienti dal Lazio – fortemente sospettati di furto in abitazione. I due avrebbero derubato alcunitra le province di Lodi e Pavia dopo essere entratilorofingendosi sacerdote e.I furtiUn 37enne e una 44enne sono statidai carabinieri della Compagnia di Codogno per furto in abitazione in concorso e denunciati per un secondo colpo messo a segno. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, fingendosi parroco e, i due sarebbero riusciti a guadagnarsi la fiducia e farsi aprire le porte di casa di alcuniresidenti in provincia di Lodi; quindi, li avrebbero derubati di. Il Tribunale di Lodi ha convalidato, ieri, lunedì 17 marzo, i due arresti e disposto i domiciliari, ma gli investigatori sono ancora al lavoro per capire quanti furti i due, avrebbero effettivamente commesso.