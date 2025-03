Shiva esulta pena ridotta dopo il tentato omicidio alla crew di Rondodasosa | il trapper può tornare a fare concerti

Leggi su Open.online

Ilè stato condannato in appello a 4 anni e 7 mesi per la sparatoria avvenuta nel luglio del 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nell’hinterland di Milano, dove rimasero ferite due persone. Una buona notizia per Andrea Arrigoni, questo il vero nome dell’artista classe 1999, che in primo grado era stato condannato a 6 anni e mezzo, due in più di quelli concordati in appello tra il sostituto pg Luisa Russo e l’avvocato difensore Paolo Muzzi. I giudici, inoltre, hanno accolto la richiesta di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di firma. In questo modo,potràa esibirsi dal vivo per già nei prossimi mesi.La sparatoria e la condannaLa vicenda per cui è stato condannatorisale all’ottobre del 2023, quando fu immortalato da alcune telecamere di sicurezza mentre sparava contro due persone dellarivale di, entrambi feriti alle gambe, fuori dal suo studio di registrazione a Settimo Milanese.